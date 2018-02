Trento Film Festival, Giappone ospite

TRENTO, 7 FEB - Sarà il Giappone il Paese ospite della 66/a edizione del Trento Film Festival, rassegna internazionale dedicata alla montagna, all'avventura e all'esplorazione, in programma dal 26 aprile al 6 maggio. "Del Giappone si andrà alla scoperta, come un vero e proprio viaggio, attraverso un ricco programma cinematografico, di mostre ed eventi che metteranno in luce tutti suoi affascinanti aspetti sociali e culturali, non tralasciando i postumi di un trauma come quello della catastrofe nucleare di Fukushima, e soffermandosi soprattutto sul profondo e straordinario legame spirituale dei giapponesi con le montagne e le foreste", ha detto il presidente del festival Mauro Leveghi. Il manifesto della rassegna quest'anno è firmato dall'illustratore e graphic designer Philip Giordano. I lungometraggi in anteprima italiana che apriranno e chiuderanno la rassegna sono il film di sport e avventura francese Tout là-haut, di Serge Hazanavicius, e il debutto italiano Resina di Renzo Carbonera.