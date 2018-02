A Gazzè cittadinanza onoraria Vieste

VIESTE, 7 FEB - Cittadinanza onoraria del Comune di Vieste a Max Gazzè che con la sua canzona al Festival di Sanremo ha fatto "conosce al grande pubblico la leggenda di 'Cristalda e Pizzomunno' che riguarda la storia d'amore tra il giovane pescatore Pizzomunno e la sua amata Cristalda. "Un riconoscimento - afferma il sindaco Giuseppe Nobiletti - che con orgoglio vogliamo tributare a Max Gazzè, per questo grande dono che, senza che nessuno glielo ha mai chiesto, ha voluto fare a Vieste. L'aver portato alla ribalta di Sanremo, sul palco del più prestigioso festival della canzone italiana, un pezzo significativo nella nostra cultura popolare, ci riempie di gioia". "Vieste, già conosciuta e apprezzata quale principale località turistica pugliese - aggiunge il primo cittadino - grazie a Max Gazze, e agli autori dello stupendo testo, sarà ora ancor più conosciuta e in tanti, come già stiamo verificando, vorranno conoscere la leggenda di Cristalda e Pizzomunno e visitare il luogo dove si erge il maestoso monolite".