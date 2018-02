Fiorello, incursore ha chiesto scusa

SANREMO, 7 FEB - "L'uomo che ha fatto l'incursione sul palco dell'Ariston mi ha chiesto scusa": lo racconta Fiorello, all'indomani del debutto di Sanremo di cui è stato protagonista con vertiginosi picchi di ascolto. "Sono andato al ristorante e, quando sono uscito, in mezzo alle telecamere che mi aspettavano c'era anche lui. Mi ha avvicinato - racconta - per parlarmi, mi ha detto che era stato interrogato e che lo avevano lasciato andare. Mentre salivo in macchina mi ha chiesto nuovamente scusa, ma gli ho detto che non c'era bisogno".