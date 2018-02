I Misteri di Brokenwood, 4 nuovi omicidi

ROMA, 7 FEB - Quattro nuovi omicidi sconvolgeranno la già non troppo quieta cittadina rurale di Brokenwood, Nuova Zelanda. Su Giallo (canale 38 del digitale terrestre, gruppo Discovery Italia) arriva la nuova stagione di una delle serie poliziesche più seguite del canale: "I Misteri di Brokenwood", in prima tv assoluta da giovedì 8 alle ore 21:00. Sarà come sempre il detective della Omicidi Mike Shepard (Neill Rea) a doversi districare tra le regole non scritte della piccola comunità, come sempre supportato dalla sportiva partner Kristin Sims (Fern Sutherland) e dal detective Sam Breen (Nic Sampson), coadiuvato dall'algida medico legale dottoressa Kadinsky (Cristina Ionda). Tra i casi trattati, un incidente di paracadutismo che non convince, l'assassinio di una studiosa del passato coloniale della città, i segreti che racchiude una casa di riposo del posto. Sempre attualissima la colonna sonora folk della serie, di cui il personaggio di Shepard è un vero appassionato, firmata da grandi artisti neozelandesi.