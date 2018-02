Musica: a Napoli nasce la baby song

NAPOLI, 7 FEB - Nasce a Napoli, nel rione Forcella la baby song, che l'8 febbraio riceverà, nel corso di una cerimonia venti strumenti musicali raccolti dai "Laboratori Musicali Annalisa Durante" destinati ad altrettanti i ragazzi del quartiere. L'appuntamento è per le 10.45, nello Spazio Comunale Piazza Forcella di via Vicaria Vecchia 23. I Laboratori Musicali sono promossi dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli con l'Associazione "Annalisa Durante", in partenariato con "I Ragazzi di Scampia - Aurora Musicale", "Zonta International Club Napoli" e l'"Istituto Comprensivo Adelaide Ristori": vi partecipano 60 ragazzi, tra 7 e 16 anni, seguiti da 9 docenti professionisti che hanno aderito al progetto a titolo completamente gratuito. "Crediamo che la musica possa contribuire ulteriormente a promuovere la cultura e i sani valori presso i ragazzi di questo rione, contro il rischio di ogni devianza e violenza", ha detto l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Nino Daniele.