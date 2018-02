Vanoni in sala stampa, voto Bonino

SANREMO, 7 FEB - "Io so per chi votare: voto la Bonino e non ho dubbi": in sala stampa Ornella Vanoni rivela il suo orientamento politico per le prossime elezioni. "Che vuol dire festival di destra o sinistra?", aggiunge citando anche Gaber. "La Bonino è stata il miglior ministro degli Esteri, una donna radicale, che si è sempre battuta. Tre cose per certo dobbiamo ai radicali: l'aborto, il divorzio e il testamento biologico. Hanno lottato loro per queste tre cose concrete. Gli altri cosa hanno fatto di concreto non saprei dire".