James Taylor, non ho voglia di smettere

SANREMO, 7 FEB - Mentre i suoi colleghi cominciano a dire addio alle scene (Paul Simon tra gli ultimi), James Taylor continua dritto per la sua strada. "Io non so fare altro che il musicista, farò questo finché ce la farò", dice consapevole però che "niente dura per sempre, e in qualche modo Paul ha ragione". Il cantautore statunitense è arrivato al festival di Sanremo, dove l'8 febbraio è atteso come superospite, anche per un duetto con Giorgia. "Ha una voce bellissima, sono entusiasta di cantare con lei. So che lei ha un feeling particolare con il brano You've got a friend e anche per me è stato molto importante: non vedo l'ora di vedere cosa verrà fuori". Taylor, all'Ariston farà anche due minuti tratti dal Rigoletto, La donna è mobile, ma in una versione alla "James Taylor, con la chitarra", anticipa. Del festival racconta di aver sentito parlare per la prima volta. In Italia torna per tre concerti a luglio: il 20 al Lucca Summer Festival, il 22 al Teatro Antico di Pompei, il 23 alle Terme di Caracalla a Roma