Torna a Milano il Salone del Mobile

MILANO, 7 FEB - Dall'archistar al giovane emergente del sud del mondo, dove il designer deve prima fare i conti con le emergenze sociali e ambientali e le esigenze abitative. Al Salone del Mobile, 2 mila espositori all'edizione n.57, ogni aspetto dell'habitat troverà il suo spazio in 6 giorni di focus a Milano, dal 17 al 22 aprile, in 205.000 metri quadri dei padiglioni della Fiera di Rho-Pero. L'evento non è solo un'esposizione di arredamenti ma una piattaforma, un percorso emozionale, con le novità del settore, le nuove materie, la creatività tra tecnologia e artigianato. La prossima edizione, presentata all'università Bocconi, è preceduta dai dati confortanti del Centro Studi Federlegno Arredo, nel 2017 +2% della spesa interna per mobili e complementi arredo e +1% nella produzione. Nei giorni dell'evento sono previste cinque grandi manifestazioni collaterali, oltre agli appuntamenti del Fuorisalone che invaderanno la città. Di sicuro interesse il Salone Satellite, designer che verrà dedicato ai talenti under 35.