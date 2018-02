Fiorello, "A Sanremo è stato divertente"

SANREMO, 7 FEB - "Tutti parlano di Sanremo. Una puntatona, ascolti stellari... Ho ricevuto telefonate di gente che non sentivo da anni, ogni tanto ci vuole. E' stato bello, divertente": all'indomani del debutto della 68/ma edizione del Festival di Sanremo, di cui è stato grande protagonista e motore, Fiorello torna a casa e riprende la sua trasmissione 'Il Rosario della sera' su radio Deejay. Il picco di ascolto, durante la prima serata del festival, è stato raggiunto alle 20.58: in scena c'erano lui e Claudio Baglioni, a Rai1 erano incollati 17 milioni 200 mila spettatori. Ma lo showman non parla di numeri e mantiene un basso profilo alla radio. Come di consueto, 'Il Rosario della sera' si apre con Fiorello che finge di parlare con un prete e oggi confessa di avere detto 'puttan tour' sul palco del teatro Ariston. "L'ho fatto per lo share", scherza, aggiungendo che in realtà è stato Baglioni, inaspettatamente, a riprendere sul palco del festival quel giochetto partito alla radio qualche giorno fa.