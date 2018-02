Tommy Jeans, rombi di motori da Hilfiger

ROMA, 7 FEB - La collezione Tommy Jeans Spring di Hilfiger celebra la velocità dei motori con un tocco vintage. Rifacendosi al tradizionale abbigliamento da lavoro, la collezione rende omaggio ai tecnici delle scuderie di Formula Uno, dando forte risalto al denim. Il look s'ispira alle forme iconiche, ai colori audaci e alle grafiche aerodinamiche presenti nel mondo dei piloti, creando una collezione che reinventa i classici americani senza tempo. La collezione viene presentata in due fasi: con temi Motocross e Off Track. La campagna pubblicitaria globale della collezione ha per protagonisti alcuni influencer della generazione Millennial: il rapper Christian King Combs, la modella e musicista Pyper America Smith, la modella Diana Silvers, il modello e musicista Gabriel-Kane Day-Lewis e i modelli Lina Hoss e Sup Park. Girata in California da Devyn Galindo, la campagna si rivolge alla comunità di Tommy Jeans, composta da fan del denim ed esperti di tecnologie digitali assieme agli influencer in posa con i capi street style.