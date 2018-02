A teatro Pagni, Tognazzi-Ricci, Mannino

ROMA, 07 FEB - Eros Pagni diretto da Luca De Fusco nei ''Sei personaggi ''di Luigi Pirandello e il nuovo show ''Solo'' di Arturo Brachetti, a Roma; Gianmarco Tognazzi ed Elena Sofia Ricci sul tema dell'Olocausto in ''Vetri Rotti'' di Arthur Miller, a Perugia, e Vincenzo Pirrotta per Luigi Lo Cascio nel ''Tamerlano'' di Christopher Marlowe a Palermo; il ritorno del ''Battlefield'' di Peter Brook, tra Cagliari e Sassari, per la XV edizione de ''L'isola del teatro e l'isola raccontata''; fino alle risate di Teresa Mannino in ''Sento la terra girare'', a Bologna: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.