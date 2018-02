Eastwood ci racconta verità dell'eroismo

ROMA, 7 FEB - Non si può dire che Clint Eastwood, 88 anni a maggio, non abbia messo verità in 'Ore 15:17 - Attacco al treno' in sala dall'8 febbraio con la Warner Bros. Sicuramente per necessità, in quanto questo lavoro racconta una storia vera con gli stessi protagonisti che l'hanno vissuta, ma anche perché ha dato la possibilità a questi improvvisati attori di essere davvero se stessi senza nessuna concessione allo spettacolo. Stiamo parlando Anthony Sadler, Alek Skarlatos della Guardia Nazionale dell'Oregon e di Spencer Stone dell'Air Force Statunitense, tre amici fin da ragazzini che durante un viaggio in Europa di ritrovano nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015 sul treno Thalys n.9364 diretto a Parigi. Poco dopo la partenza da Bruxelles, un terrorista belga di origine marocchina, Ayoub El Khazzani, entra in bagno per imbracciare il suo Kalashnikov intenzionato a fare una strage. L'arma però si inceppa e, ad evitare l'imminente strage, saranno proprio questi tre ragazzi americani in vacanza.