A Palazzo Pitti le vedute di Canaletto

FIRENZE, 07 FEB - 'Il Settecento: una selezione' è il titolo della mostra accolta in Palazzo Pitti (sala delle Nicchie) dal 7 febbraio al 15 aprile. Ad esserne protagonisti, 17 dipinti, e in particolare, alcune vedute veneziane di Canaletto, affiancate da scorci di Firenze, Roma e Napoli. A presentare l'esposizione, oggi, è stato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. "In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della morte di Canaletto abbiamo voluto selezionare alcune opere tra le più significative della nostra collezione di lavori settecenteschi - ha detto Schmidt - obiettivo, dare al pubblico un assaggio del respiro veramente europeo delle nostre collezioni".