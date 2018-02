Vecchioni, testi ben curati, mi piace

SANREMO, 7 FEB - "I testi delle canzoni in gara al festival sono tutti attenti, ben curati e senza retorica. In fin dei conti la canzone deve essere bella e vera. Sono molto contento di essere qui. E' un bel Sanremo, corrisponde ai miei gusti": lo dice all'ANSA Roberto Vecchioni, prima di salire sul palco del teatro Ariston. Del direttore artistico Claudio Baglioni dice: "E' stata una sorpresa vedere che è diventato anche un anchor man. Mi piace anche la sua scelta di premiare molto la lingua italiana nella canzone, il veicolo più importante di comunicazione perché commuove e ti fa sentire all'unisono con un'altra persona. E' importante dare messaggi giusti". Dopo la vittoria nel 2011 con 'Chiamami ancora amore', Vecchioni torna come ospite per celebrare la poesia in musica e dunque la canzone d'autore con la sua straordinaria valenza educativa per le nuove generazioni con le quali non ha mai smesso di dialogare.