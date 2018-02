Favino, gag e bacio alla violinista

SANREMO, 7 FEB - Gag e bacio con la violinista per Pierfrancesco Favino, l'ironia si conferma filo conduttore del festival. "Devo ringraziare una persona che in questi giorni mi è stata molto vicina, non solo fisicamente ma anche umanamente, una grande artista, voglio stringerla in un grande abbraccio", dice l'attore, mentre Michelle Hunziker sorride pensando che i complimenti siano per lei. Ma gli apprezzamenti vanno alla violinista, che Favino chiama prima Silvia, poi Francesca, stampandole un bacio sulla guancia. E poi conclude: "Ti devo un frego", che in foggiano (la mamma di 'Picchio' è di Candela) vuol dire 'ti devo moltissimo'.