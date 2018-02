Moncler e Tommy Hilfiger a Milano Donna

MILANO, 8 FEB - L'appuntamento top secret di Moncler, l'evento da 5000 invitati di Tommy Hilfiger, la mostra 'Italiana' per i 60 anni della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi) e le celebrazioni per i 40 di Versace, i 50 di Etro, i 60 di Mila Schon. E poi le 156 nuove collezioni divise in 64 sfilate e 92 presentazioni. E' una settimana della moda donna piena di novità quella che partirà il 20 febbraio per concludersi il 26, con il debutto in calendario di Erika Cavallini, Francesca Liberatore e Christian Pellizzari. E soprattutto il mega appuntamento di Tommy Hilfiger, che ha scelto Milano come quarta tappa del suo progetto #Tommynow. A inaugurare ufficialmente la rassegna, il 21 sera, l'opening della mostra 'Italiana' a Palazzo reale, uno sguardo sull'Italia vista dalla moda 1971-2001' curato da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi. In passerella tutti i big, da Gucci ad Armani, da Prada a Versace, che ha scelto Palazzo Reale per la doppia sfilata dei suoi 40 anni e dei 20 di direzione creativa di Donatella.