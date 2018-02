Sanremo, Sting il più cercato su Google

ROMA, 8 FEB - Il super ospite Sting, che si è esibito in italiano, è stato oggetto del maggior numero di ricerche su Google relative al Festival di Sanremo, a conclusione della seconda serata. Al secondo posto Michelle Hunziker: le ricerche in particolare si sono concentrate sui suoi abiti. In terza posizione Il Volo, anche loro ospiti della serata che in duetto con Baglioni hanno omaggiato Sergio Endrigo. Torna la curiosità per la classifica, quarta. La coppia Moro-Meta, nel turbinio delle polemiche, è quinta. Per quanto riguarda i video, il più popolare su YouTube tra quelli degli artisti in gara è Non mi avete fatto niente di Ermal Meta & Fabrizio Moro, nonostante non abbiamo potuto esibirsi. Ecco la top 5 dei video più popolari: #1 Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente (577K views) #2 The Kolors - Frida (Mai, Mai, Mai) (436K views) #3 Annalisa - Il mondo prima di te (424K views) #4 Lo Stato Sociale - Una vita in vacanza (215K views) #5 Noemi - Non smettere mai di cercarmi (106K views).