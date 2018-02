Danza, Petruska di Sieni a Bologna

BOLOGNA, 8 FEB - Per l'inaugurazione della stagione di danza il Teatro comunale di Bologna affida alla Compagnia di Virgilio Sieni una nuova produzione del balletto Petruška, musica di Stravinskij (Fabrizio Ventura dirige l'Orchestra del Comunale), in scena dal 15 al 21 febbraio in prima assoluta. I costumi sono di Elena Bianchini e le luci di Mattia Bagnoli. Sieni rilegge così il capolavoro ispirato alla marionetta russa - Petruška o "l'eterno infelice eroe" secondo lo stesso Stravinskij - ambientato durante il Carnevale del 1830, in scena per la prima volta nel 1911 con la coreografia di Fokine. Petruška, per Sieni, "è umano ma straordinariamente disumano" e, "come Pulcinella, non recita, arriva all'improvviso". Un balletto, questo, in una dimensione "sospesa" dove interno ed esterno si confondono e sono separati solo da un velo. Il balletto è introdotto dal brano Chukrum per orchestra d'archi, composto da Giacinto Scelsi nel 1963: "quattro quadri che introducono un altro punto di vista del fantoccio Petruška".