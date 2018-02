Moro, vicenda ci penalizza

SANREMO, 8 FEB - Visibilmente amareggiati, Ermal Meta e Fabrizio Moro si presentano ai giornalisti, dopo la decisione della Rai di farli rimanere in gara. "Questa vicenda ci ha un po' penalizzato ai fini del festival. Quando la gente sente la parola plagio - sottolinea Moro - si ferma, prende le distanze, non va ad approfondire e quindi rimane comunque una macchia, anche se plagio non è". L'importante per il cantautore romano è che "comunque siamo in gara".