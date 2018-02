Uffizi comprano opera Schor

FIRENZE, 08 FEB - Un grande dipinto seicentesco del pittore Johann Paul Schor è stato acquistato dalle Gallerie degli Uffizi. L'opera è 'Il corteo del carro carnevalesco del principe Giovan Battista Borghese per la mascherata del giovedì grasso del 1664', con un centinaio di figure vestite in abiti dorati che sfilano per il carnevale del 1664 insieme alle antiche maschere della commedia dell'arte, definita dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt "un lavoro spettacolare e raro" che "ci fa rivivere i fasti del barocco nell'Urbe". Il dipinto, comprato da privati, sarà collocato nel nuovo museo delle Carrozze a Palazzo Pitti.