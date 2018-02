Hunziker,il mio Sanremo social e ironico

SANREMO, 8 FEB - Dai cinguettii sulle note di Biancaneve alla salsa sexy di Despacito, dall'imitazione di mamma Ineke al ranuncolo per "fare sharing" sul tema della violenza contro le donne. Michelle Hunziker illumina il palco dell'Ariston, incanta con i look da red carpet, racconta in diretta il backstage sui social, rivela doti da comica, cantante, ballerina. E nelle serate extralarge del festival "popolar-nazionale" di Claudio Baglioni tiene i tempi della scaletta. "Ma adesso non chiamatemi Pippo Baudo", scherza la showgirl svizzera che che con Superpippo ha debuttato all'Ariston undici anni fa. Del suo diario quotidiano del backstage deciderà cosa fare, intanto dissemina il web di clip. "Credo tantissimo nei social, bisogna esserci, sono il futuro. E' stata Aurora a trasmettermi questa passione". La primogenita, avuta con Eros Ramazzotti, è a Sanremo con lei: "E' il mio sostegno, la mia forza". Le "mancano di brutto" invece, Sole e Celeste, le figlie avute da Tomaso Trussardi: "Non vedo l'ora di riabbracciarle".