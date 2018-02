Sanremo, Hunziker in couture di famiglia

ROMA, 8 FEB - Midnight, Marlene e Dafne, ogni abito è associato a un nome evocativo del mood d'ispirazione: sono le mises che Michelle Hunziker interpretare con il suo carisma nella terza sera di Sanremo sul palco del Teatro Ariston. Sono tre le creazioni firmate Trussardi, griffe di famiglia, visto che suo marito è Tomaso Trussardi, figlio del compianto Nicola, ad del marchio di lusso, che la conduttrice del 68mo festival di Sanremo. Per le nuance sono stati scelti un raffinato blu notte di Cenerentola, i colori pastello per uno stile anni Trenta e un gioco di black & white per il terzo vestito. Su tutti abbondano i ricami di perle e cristalli Swarovski, che valorizzano tessuti fluidi ed impalpabili. Un team di 4 modelliste ed 8 sarte ha lavorato all'ideazione e alla realizzazione di questi tre capi unici, costruiti rigorosamente secondo i principi dell'alta sartoria, che non è proprio nel dna del marchio di pret a porter di lusso, per esaltare la statuaria silhouette di Michelle.