A Montecarlo, Cortellesi e Cucinotta

ROMA, 8 FEB - Paola Cortellesi, Nicola Piovani, Maria Grazia Cucinotta e Nancy Brilli sono i primi ospiti confermati al Montecarlo Film Festival de la Comédie mentre, tra le star internazionali, ci saranno: Travis Fimmel, Rachel Taylor e il regista Mark Steven Johnson. La 15° edizione del festival, che si svolgerà dal 26 febbraio al 3 marzo 2018 nel Principato di Monaco, avrà come poi come presidente di giuria, il premio Oscar Claude Lelouch. Ideato e diretto da Ezio Greggio, il Monte-Carlo Film Festival si terrà al Teatro del Grimaldi Forum di Montecarlo, dove si alterneranno proiezioni e masterclass fino alla serata di Gala e premiazione del 3 marzo. Ad affiancare Lelouch in giuria troviamo la Brilli e il giornalista Nick Vivarelli. Tra i premiati troviamo il compositore premio Oscar Nicola Piovani, l'attrice Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani, reduci dal successo di Come un gatto in tangenziale, l'attrice Maria Grazia Cucinotta e lo stesso Lelouch che riceverà il Movie Legend Award.