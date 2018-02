Il Mackintosh secondo Maison Margiela

ROMA, 8 FEB - Maison Margiela ha collaborato con il brand Mackintosh per creare un trench in esclusiva per la collezione donna primavera-estate. Secondo John Galliano, direttore artistico di Maison Margiela, l'iconico 'Mac' rappresenta già quasi un accessorio di per sé, e si presta dunque ad essere reinterpretato in due colori che riflettono i codici della maison cosi come l'artigianalità Mackintosh. Presentato durante in occasione della sfilata primavera-estate, la versione femminile del classico Mackintosh ha una silhouette più allungata, doppio petto e con cintura. Il trench in edizione limitata è disponibile in due colori ispirati alla tradizione Maison Margiela Artisanal: beige e bianco. La versione beige presentata in sfilata s'ispira alle toile usate negli atelier per la costruzione degli abiti couture. Il trench bianco è ispirato al camice indossato dal collettivo Maison Margiela. Il modello è più lungo del classico Mac e disegnato per riecheggiare l'iconica blouse blanche.