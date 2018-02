Entro 2018 Duomo Milano tutto illuminato

MILANO, 9 FEB - Entro il prossimo dicembre il Duomo di Milano sarà completamente illuminato anche di notte. La veneranda fabbrica - che si occupa della costruzione e della manutenzione della cattedrale dal XIV secolo - ha infatti firmato un accordo con A2A e con il Comune di Milano che dà il via libera al completamento dell'illuminazione. Finora era stata sistemata quella interna, quella della Madonnina, della facciata e delle vetrate. Ora si parte con il rifacimento di quella tutto intorno al Duomo e delle luci delle coperture e delle guglie: saranno sistemati 196 proiettori led in più di quelli già installati. Alla fine la cattedrale sarà illuminata da 574 proiettori, 368 sulle terrazze del Duomo e altri 206 sistemati su pali e palazzi circostanti. La spesa complessiva per la Veneranda Fabbrica supera il milione di euro.