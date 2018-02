Sanremo, favoriti Moro-Meta

SANREMO, 9 FEB - Nuovo cambio al vertice della classifica di Sisal Matchpoint: Ermal Meta e Fabrizio Moro, dopo due giorni di incertezze, sono tornati al primo posto e la loro quotazione è oggi a 2.5 - mai così bassa dall'inizio del Festival. Il loro duetto "Non mi avete fatto niente" si conferma il favorito degli utenti di Sisal Matchpoint, con il 40% delle giocate. Alle spalle del duo Meta-Moro, Lo Stato Sociale con la quota stabile a 3 mentre Ron, con il brano scritto da Lucio Dalla, è più distanziato al terzo posto: la sua quotazione è salita da 3.5 a 5. Salgono le quotazioni di Max Gazzè che, dopo l'esibizione di ieri, scende da 12 a 9, staccando così il trio formato da Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico stabili a 12; Noemi, nei giorni scorsi considerata una candidata per il podio, scende a metà classifica a quota 20. Forte calo anche per Giovanni Caccamo che, dopo l'esibizione di ieri, scende nella parte bassa della classifica con una quota pari a 33.