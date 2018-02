Baglioni, troppo abituati a tv mediocre

SANREMO, 9 FEB - Claudio Baglioni è il primo vincitore di Sanremo. Il suo festival è stato premiato da ascolti boom, con un pubblico decisamente ringiovanito. "E' un bell'apprezzamento. Il mio obiettivo è stato quello di costruire un festival che avesse un racconto. Facciamo una televisione antica per alcuni versi, anche un po' ambiziosa" sottolinea il direttore artistico, lanciando poi l'affondo: "siamo un po' troppo abituati al fatto che la tv deve ospitare la mediocrità. Invece, come il teatro, il cinema e le forme di arte alta, deve scremare e setacciare quello che di migliore c'è". L'augurio di Baglioni è che "nei prossimi festival ci siano anche attività collaterali per ricordare artisti o momenti della musica, che non vengono ospitati sul palco dell'Ariston, ma possono essere damigelle d'accompagnamento". Non teme che le grandi canzoni possano oscurare quelle in gara: "affatto è più difficile farle risaltare se sono in mezzo ad altro a sportivi, a divi di Hollywood. A volte le canzoni diventano pretesto per altro".