Eleganza rock di Moschino per Hunziker

ROMA, 9 FEB - Se nella terza serata di Sanremo Michelle Hunziker ha giocato in casa indossando sul palco del Teatro Ariston le mises di alta sartoria preparate da Trussardi, griffe di famiglia, nella sera dedicata ai giovani, l'eleganza della conduttrice del 68mo Festival di Sanremo viene servita invece in chiave rock, con gli abiti di Moschino disegnati dall'irriverente direttore creativo del marchio, Jeremy Scott. Gli abiti lunghi da grand soirée indossati nelle prime serate da Michelle, che ha scelto Armani Privè per l'apertura, seguita da Alberta Ferretti e da Trussardi, dovrebbero lasciare il posto ad uno stile più ironico e graffiante, che ben s'addice alla effervescente personalità della bionda conduttrice. Tra le mise di Moschino (Gruppo Aeffe a cui appartengono anche i marchi Alberta Ferretti, Philosophy by Lorenzo Serafini e Pollini) che appariranno nella quarta serata addosso alla signora Trussardi, c'è l'abito corto svelato nel bozzetto con la gonna-roseto, formata da un tripudio di rose rosse di seta.