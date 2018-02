Energia anni '80 in pedana con Tom Ford

NEW YORK, 9 FEB - Energia Anni Ottanta e un omaggio a Los Angeles, la sua nuova casa. Nel teatro color lavanda del Park Avenue Armory in cui solo due giorni fa aveva mostrato la sua nuova linea uomo, Tom Ford ha aperto la New York Fashion Week con una collezione dai colori smaglianti, lustrini, paillettes e stampe animali. Il texano Ford si e' di recente trasferito in California dopo molti anni passati a Londra e la nuova linea riflette uno stile più rilassato. Di recente diventato vegano, lo stilista ha avuto la falsa pelliccia come idea guida della stagione. Tanti giochi di parole, come la felpa di paillettes con la scritta Tom Ford of Beverly Hill, che evoca il celebre negozio Giorgio Beverly Hills, il primo su Rodeo Drive, dove facevano shopping Liz Taylor e i Reagan. Fast forward alla borsetta e alle scarpe Pussy Power, per coniugare il movimento Time's Up nato a Hollywood contro le molestie sessuali di Weinstein&Co con il nastro Access Hollywood che per poco non mandava in fumo la corsa alla Casa Bianca di Trump.