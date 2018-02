Sofia Rainbow bag con interni arcobaleno

ROMA, 9 FEB - Salvatore Ferragamo lancia Sofia Rainbow, la nuova borsa della primavera, evoluzione della iconica Sofia bag, best seller della maison fiorentina creata nella stagione Primavera-Estate 2009, declinandola in due dimensioni e in una palette di colori sofisticati: bonbon, rododendro, pale blu, opal, lylac e jasmine. La borsa viene proposta in vitello e in alcuni pellami di lusso. La borsa è una top handle dal design geometrico e compatto, dedicata all'uso quotidiano. All'esterno, un ricercato color block. All'interno, a sorpresa, aprendo la borsa e le due zip laterali si svela una tasca a soffietto con una serie di scomparti multicolore, omaggio ad un altro motivo del mondo Ferragamo: Rainbow, il sandalo realizzato da Salvatore Ferragamo nel 1938 per Judy Garland, esempio del creativo uso del colore che la maison ha portato avanti come uno dei suoi tratti distintivi. Le molteplici costole esterne ed interne ai soffietti, dipinte in tinta al colore della pelle, sono conferma della grande manualità della borsa.