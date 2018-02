Messa di Mozart incanta Lirico Cagliari

CAGLIARI, 10 FEB - Una messa che, dal Kyrie al Benedictus, è stata una sorta di lenta, solenne, inarrestabile ascesa mistico-musicale sino al coro finale Hosanna in excelsis. Ma anche la prima parte, dedicata alla sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore "Schwanengesang" K 543, il "Canto del cigno" spesso definito come "l'Eroica" ha messo d'accordo tutti ed è finita tra gli applausi. Al termine della serata tutta dedicata a Mozart Hansjörg Albrecht, direttore d'orchestra, organista, clavicembalista e direttore artistico del Münchner-Bach Chor Orchester, ha voluto con sé sul palco anche il maestro del coro Donato Sivo, ma ha chiesto e ottenuto applausi per tutti i protagonisti dello spettacolo. Le star della seconda parte sono state naturalmente i solisti Elisabeth Breuer (soprano), Magdalena Renwart (mezzosoprano), Patrik Reiter (tenore), Matthias Bein (basso-baritono). È stato un successo anche il quarto appuntamento della stagione concertistica 2018 del Teatro lirico di Cagliari.