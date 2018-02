Nadia Toffa torna in tv a Le Iene Show

ROMA, 10 FEB - Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio, torna il doppio appuntamento settimanale con "Le Iene Show". Il programma cult di Davide Parenti va in onda, in diretta, in prima serata su Italia 1. Nella puntata di domani, l'atteso ritorno di Nadia Toffa in tv dopo il drammatico malore. Al suo fianco, in conduzione tutte le domeniche, Nicola Savino, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani. Ogni mercoledì - a partire dal 14 febbraio - al timone la collaudata coppia formata da Ilary Blasi e Teo Mammucari, con i commenti irriverenti della Gialappa's Band.