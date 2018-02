Targa 'indipendenti' a Lo Stato Sociale

FAENZA (RAVENNA), 10 FEB - Il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, coordinato da Giordano Sangiorgi, ha premiato Lo Stato Sociale con la Targa Mei per la musica indipendente a Sanremo 2018, consegnata in collaborazione con Riserva Sonora e Marco Mori. Sono circa la metà quest'anno gli artisti indipendenti presenti a Sanremo, fa sapere il Mei. Negli anni scorsi la targa è stata assegnata anche a Zibba, Gianni Maroccolo, Braschi, Marianne Mirage, Miele e Erica Mou, "in rappresentanza di tutti quegli artisti e tutte quelle piccole e piccolissime etichette discografiche indipendenti che ogni giorno, al di fuori dei grandi circuiti mediatici del mainstream, investono nella produzione culturale musicale originale, inedita e innovativa".