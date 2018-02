Baglioni, farfallino famoso più di Belen

SANREMO, 10 FEB - Tra le cose particolari di questo festival, Claudio Baglioni mette "il papillon della prima serata: il mio farfallino ha avuto quasi più successo della farfallina di Belen, anche se erano posizionati in punti diversi". E poi "l'imitazione di Virginia Raffaele che imita Belen, me ne pentirò per tutta la vita". Michelle Huniker ricorda invece la gag in cui dopo aver sceso le scale, è rimasta senza scarpe: "è stato un momento surreale, pensavo che ho passato una vita a nascondere il mio alluce valgo e ora l'avrebbero visto tutti". Pierfrancesco "Picchio" Favino ride ancora ripensando a quando con Baglioni hanno gattonato tentando di sollevare lo sgabello di Michelle. "E poi la meraviglia di stare dietro le quinte a guardare rapiti dai monitor l'esibizione di Gino Paoli".