The Bold type, dietro quinte magazine

ROMA, 10 FEB - Osannato dalla critica Usa. Una sorta di Sex and the city aggiornato all'era a cavallo tra Obama e Trump e che racconta il dietro le quinte di un magazine femminile. La serie ispirata alla vita di Joanna Coles - storica figura del giornalismo Usa - The Bold Type, al via dall'11 febbraio, in prima serata, su Premium Stories. Racconta le peripezie di tre grandissime amiche - la neo-giornalista Jane Sloan (Katie Stevens), la responsabile dei social media Kat Edison (Aisha Dee), la personal assistant Sutton Brady (Meghann Fahy) - Jane, Kat e Sutton lavorano a Scarlet (magazine femminile che ricorda Cosmopolitan, testata con 58 edizioni internazionali, diffusa in oltre 100 nazioni e pubblicata in 34 lingue), on compagnia del boss Jacqueline Carlyle (Melora Hardin), del giornalista Alex (Matt Ward), del direttore e membro del board Richard (Sam Page), della fotografa Adena (Nikohl Boosheri), del giornalista Ryan (Dan Jeannotte), del caporedattore Moda (Stephen Conrad Moore) e di Lauren Park (Emily C. Chang)