Su Rai1 a settembre live Baglioni Arena

SANREMO, 10 FEB - Rai1 trasmetterà in diretta il 15 settembre dall'Arena di Verona l'anteprima del nuovo tour di Claudio Baglioni 'Al centro'. "Non sarà corteggiamento, ma almeno invitiamo Baglioni a cena", chiosa il direttore di rete Angelo Teodoli rispondendo indirettamente, con un sorriso, al direttore artistico di Sanremo che, sul filo dell'ironia, si era detto 'un po' dispiaciuto' per la mancata corte da parte della Rai in vista dell'ipotesi di un bis al festival. "La collaborazione con Baglioni continuerà - spiega Teodoli a margine della conferenza stampa del festival -. Sanremo è un'altra cosa: si parte da un progetto, da un impianto, da un'idea, dalle esigenze dell'azienda e poi si discutono i dettagli. Questo non vuol dire che Baglioni non sia un buon ingrediente, anzi".