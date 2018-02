Operazione Nas, nuclei sotto riflettori

ROMA, 10 FEB - Tutti i giorni oltre 1.000 uomini e donne difendono la salute dei cittadini. Sono i N.a.s, 'Nuclei Antisofisticazioni e Sanità del Comando Carabinieri per la tutela della salute', e per la prima volta saranno seguiti dalle telecamere. 'Operazione Nas', la serie prodotta da Hangar per Discovery Italia, debutta domenica 11 febbraio eccezionalmente in prima serata alle 21:25 sul Nove e dal 12 febbraio dal lunedì al venerdì alle 19:30. Visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. Realizzata in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela della Salute di Roma, ogni puntata segue i carabinieri nelle loro indagini e ispezioni sanitarie: cibo avariato, topi, blatte nel ristorante o nel supermercato sotto casa, merci illegali e giocattoli contraffatti e ancora, medicinali scaduti e mal conservati negli allevamenti che producono carne e latte che consumiamo ogni giorno. I telespettatori vengono a conoscenza dei criteri operativi usati.(ANSA)