Bottega Veneta debutta a Ny

NEW YORK, 10 FEB - Bottega Veneta debutta sulle passerelle newyorkesi e ruba la scena regalando alla città una collezione che è un inno allo spirito newyorkese e la sua boutique più grande al mondo. Per la sua prima volta il brand italiano ha rotto anche gli schemi snobbando la tradizionale passerella e scegliendo invece un grande e confortevole salotto compreso di caminetto, modelle e modelli che a fine sfilata invece di uscire tutti in fila hanno preferito un 'hang out' collettivo appunto nel comodo salotto. Dopo lo show, le porte del set appartamento si sono parte anche per il pubblico e via al grande party. Invitate anche Salma Hayek, Julianne Moore e Priyanka Chopra. Mentre in passerella ci ha pensato la splendida Gigi Hadid a dare il tocco Vip. Il comodo salotto ha fatto anche da contrasto alla location scelta per la sfilata, l'American Stock Exchange Building, nel Financial District, ex sede della Borsa americana. Neanche la turbolenza di Wall Street in questi giorni, infatti, può turbare la quiete domestica.