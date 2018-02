Pompei per tutti,percorsi per disabili

POMPEI (NAPOLI), 10 FEB - Sono arrivati in tuta blu i rappresentanti della squadra di Paralimpici della Difesa per inaugurare, insieme ad altri giovani portatori di disabilità accompagnati dai genitori, il percorso ampliato della ''Pompei per tutti'', nella giornata che il Parco archeologico e il Comune di Pompei hanno dedicato all''Anno europeo del patrimonio culturale 2018''. ''Sono molto fiero di inaugurare questo prolungamento dell'itinerario facilitato di visita all'area archeologica con l'inclusione della casa dei Mosaici geometrici, un tempo una domus chiusa e ora invece visitabile'' ha introdotto il direttore generale del Parco archeologico, Massimo Osanna, accogliendo le delegazioni delle numerose associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e gli ospiti istituzionali, Cristina Loglio, consigliera del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e Beatrice Covassi, capo dell'Ufficio di rappresentanza della Commissione Europea Italia, con Antonio Lampis, dg dei Musei Mibact.