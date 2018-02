Francobolli per Modugno e Mia Martini

ROMA, 10 FEB - Due francobolli dedicati ai cantautori Domenico Modugno e Mia Martini sono stati emessi i con il valore di 95 centesimi. Arrivano proprio nella giornata conclusiva di Sanremo e segnano l'inizio di una nuova serie tematica di valori postali che sarà dedicata periodicamente ai protagonisti italiani dello spettacolo. Le vignette dei francobolli mostrano un ritratto in una cornice colorata che ricorda i solchi dei dischi in vinile. I bollettini illustrativi dell'emissione contengono messaggi dei familiari: la moglie Franca per Domenico Modugno (''era determinato e ironico ma nello stesso tempo romantico e poetico, come nelle sue canzoni... Un francobollo che lo ritrae è una realtà bellissima che Mimmo avrebbe apprezzato'') e la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè (''non c'è bisogno di spiegare ai posteri chi è Mia Martini. A parlare sono le sue canzoni, le sue emozioni, i brividi che è riuscita a trasmettere'').