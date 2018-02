Pausini, esibizione a sorpresa

SANREMO, 10 FEB - La prima superospite della finale di Sanremo è Laura Pausini, guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, quando era intervenuta al telefono durante la performance di Fiorello. Stasera lo scambio di ruoli, lei è sul palco, lo showman è al telefono. "Laura sei perfetta, Claudio sei perfetto, l'unica cosa che stona è il rossonero", scherza l'interista Fiorello. Fa i complimenti a Baglioni: "Mi viene da pensare a chi l'anno prossimo deve condurre Sanremo: gira voce che la Rai abbia già contattato il Papa e Melania Trump". Quindi l'esibizione della cantante emiliana, che dopo aver raccolto la standing ovation dell'Ariston con il duetto con Claudio Baglioni sulle note di Avrai, è uscita a sorpresa sul red carpet e ha cantato Come se non fosse stato mai amore coinvolgendo il pubblico. Fasciata in un lungo abito nero e accollato ma tempestato di strass, la Pausini ha proposto sul palco anche un terzo brano, Non è detto, dal nuovo album Fatti sentire, che esce a marzo.