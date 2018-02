Sanremo 2018, media ascolti oltre 52%

SANREMO, 11 FEB - La media di ascolto di Sanremo 2018 è stata del 52.27% con 10 milioni 919 mila spettatori, "il risultato migliore degli ultimi 13 anni", sottolinea il direttore di Rai1 Angelo Teodoli, spiegando che il festival ha fatto segnare "40,5 milioni italiani contatti, il 70% della popolazione, con una permanenza media di 5 ore e 49 minuti su 5 giornate". Il picco di ascolto della serata finale è stato registrato alle 21.42, con 14 milioni 975 mila spettatori, durante l'esibizione di Laura Pausini; all'1.17 lo share ha toccato il 76.57%, con l'annuncio dei vincitori, ed è il dato record di questa edizione. La punta massima i 17 milioni 171 mila spettatori durante lo show di Fiorello. "Una grande sfida vinta, da Baglioni e dalla Rai: creare una nuova offerta di qualità, popolare, emozionante e mai retorica, in grado di conquistare gli italiani. Grazie a Claudio per la sua capacità di stare sul palco, per la sua arte, le sue scelte da direttore artistico, sperando che tutti e tre ci abbiano preso gusto".