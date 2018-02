Victoria Beckham, no tourne' Spice Girls

NEW YORK, 11 FEB - Posh Spice delude i fan: la prima Spice Girl ad affrontare le voci di una attesa reunion ha detto che lei non andrà in tourne', ne' "le ragazze andranno in tourne'". Victoria Beckham ha parlato con Vogue in vista della sfilata alla James Burden House, una storica palazzina dell'Upper East side che ospita una prestigiosa scuola cattolica "all girls", Sacred Heart, frequentata da Lady Gaga. Le speranze di un ritorno sulla scena di una delle girl band più amate degli anni Novanta, erano nate a due decenni dallo scioglimento: la Beckham era apparsa in una foto dei primi di febbraio assieme a Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B, e Mel C. TMZ aveva parlato di un tour in preparazione in Gran Bretagna e che poi avrebbe preso il volo per gli Stati Uniti. "E' stato fantastico vedere le ragazze", ha detto: "Bellissimo vederle tutte assieme. Ci siamo scambiate tante idee. Questo non significa che una reunion non si farà mai. Per ora, pero', "non sono io in un catsuit".