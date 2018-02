Sanremo: madre Annalisa, è cresciuta

CARCARE (SAVONA), 11 FEB - Un paese incollato alla tv e che ha votato per lei, una madre che ha scelto di rimanere lontana dalle luci dell'Ariston, un padre che - al contrario - era a Sanremo con il fans club. E' il mondo di Annalisa Scarrone, in famiglia Nali, la cantante di Carcare terza al Festival. "Sono emozionata e felice, per lei è un risultato importante", dice Maura Ricchebuono, madre di Annalisa. "Sono molto ansiosa e preferisco vivere questi momenti lontana dal clamore. La gioia - dice - è immensa perché vedere la figlia sul podio al Festival resterà un ricordo indelebile. Vincere il Festival è il sogno di tutti i partecipanti, ma la medaglia di bronzo non è una sconfitta, anzi certifica la crescita professionale di Annalisa". Papà Elvio era a Sanremo. "Per ora l'ho sentita con un messaggio di WhatsApp, gli impegni sono innumerevoli ed è in un vortice di appuntamenti, oneri e onori. Spero di vederla domani e che possa riposarsi un paio di giorni: il 16 febbraio uscirà il suo nuovo lavoro 'Bye Bye'".