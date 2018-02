Sanremo, le percentuali del televoto

SANREMO, 11 FEB - La vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro è stata determinata combinando il voto del pubblico a casa, degli esperti e della sala stampa. Ieri, prima della finalina a tre, il televoto (che pesava per il 50%) aveva sancito il primo posto di Meta-Moro, davanti a Lo Stato Sociale, Annalisa. Gli esperti (20%) avevano scelto Ron, poi Vanoni-Bungaro-Pacifico, Luca Barbarossa, solo quarti Meta-Moro. La sala stampa (30%) aveva scelto Lo Stato Sociale, Diodato e Roy Paci, poi Meta-Moro. Nella finale a tre, le giurie hanno espresso vincitori diversi: il televoto ha confermato Meta-Moro in vetta, poi Annalisa e infine Lo Stato Sociale. Per gli esperti la migliore è stata Annalisa, poi Meta-Moro e Stato Sociale. La sala stampa avrebbe voluto regalare la vittoria a Lo Stato Sociale, poi Meta-Moro e Annalisa.