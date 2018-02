De André alla conquista di Hollywood

(ANSA) LOS ANGELES, 11 FEB - Il film "Fabrizio De André - Principe Libero" (in onda su Raiuno il 13 e 14 febbraio) inaugurerà domenica 25 febbraio la sezione "Today's Best Italian Tv Movies'' del 13mo Los Angeles-Italia Film Fest. La classica manifestazione, promossa nella settimana precedente gli Oscar dall'Istituto Capri nel mondo, propone le eccellenze della produzione audovisiva italiana (Cinema, Fiction e Documentari) al Chinese Theatre di Hollywood. "Il tributo della capitale mondiale dell'entertainment è uno sincero omaggio alla visione musicale e poetica di uno dei più sensibili artisti italiani - dichiara Antonio Verde, Console Generale d'Italia a Los Angeles - Era destino, del resto, che come la protagonista di una delle canzoni più famose del cantautore genovese, Marinella, 'portata in cielo sopra a una stella', anche De André potesse un giorno brillare tra le star di Hollywood".