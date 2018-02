Ny, Chic militare per Victoria Beckam

NEW YORK, 11 FEB - Chic militare. Austerita' adrogina. Colori sobri, con molto verde kaki, marrone e nero, la vita segnata da una grande cintura, le spalle sottolineate, la maglia che aderisce al corpo con sprazzi di plissé di seta che si aprono come conchiglie. Victoria Beckham ha inaugurato l'anno del suo primo decennale nel mondo della moda regalando alle sue clienti una collezione sobria ed elegante, per il prossimo autunno inverno, ma anche una delusione alle ammiratrici della sua prima incarnazione come Posh Spice. Il tanto chiacchierato tour delle Spice Girls non si fara', almeno per ora. Le speranze di un ritorno sulla scena erano nate quando la Beckham era apparsa su Instagram ai primi di febbraio assieme a Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B, e Mel C. TMZ aveva parlato di un tour in preparazione in Gran Bretagna e che poi avrebbe preso il volo per gli Usa. Tutto prematuro. Anche se "e' stato fantastico vedere le ragazze, per ora non vado in tour. Le ragazze non vanno in tour", ha detto l'ex Posh Spice