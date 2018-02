Achille Calzi, finissage con visite

FAENZA (RAVENNA), 12 FEB - Maratona di visite guidate gratuite, dal 16 al 18 febbraio, per chiudere la mostra 'Tra Simbolismo e Liberty. Achille Calzi' al Mic di Faenza. Si comincia venerdì 16, alle 18, con una visita guidata tenuta dalla curatrice Ilaria Piazza, per proseguire sabato 17, alle 16, e domenica 18 febbraio con una doppia visita, alle 10.30 e alle 18. La mostra è il punto di arrivo di un lungo lavoro antologico durato quattro anni, cominciato dal fondo che gli eredi di Achille Calzi hanno donato al Mic nel 2013 e che ha inteso riportare alla ribalta un artista, prematuramente scomparso, ma che è stato una figura di rilievo per la produzione simbolista e liberty, non solo faentina. Achille Calzi (1873-1919) incarna la figura dell'artista progettista tipico dell'Arts and Crafts internazionale. Nonostante avesse scelto di vivere in provincia - viaggiò molto, ma non abbandonò mai Faenza - si tenne sempre aggiornato sui tempi.