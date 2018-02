Sting, a luglio in concerto in Italia

ROMA, 12 FEB - Dopo la partecipazione come superospite al Festival di Sanremo 2018, Sting torna con una straordinaria serie di concerti in Italia. Ecco le cinque date: 26 luglio Santa Margherita di Pula (Ca), Forte Arena; 28 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica; 29 luglio Verona, Arena di Verona; 30 luglio Napoli, Etes Arena Flegrea e 1 agosto Taormina, Teatro Antico. I biglietti saranno disponibili in anteprima per il fan club ufficiale dell'artista a partire dalle ore 10 di martedì 13 febbraio (per 24 ore), mentre la messa in vendita generale partirà dalle ore 11 di mercoledì 14 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Sting è anche autore del tema principale dello show 'Giudizio Universale', ideato e prodotto da Marco Balich con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, che debutterà il 15 marzo a Roma. Uno spettacolo dedicato alla Cappella Sistina e Michelangelo, la cui voce sarà di Pierfrancesco Favino.