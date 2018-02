La compagnia del Cigno di Cotroneo

ROMA, 12 FEB - Al via il 26 febbraio le riprese della serie la Compagnia del Cigno, ideata da Ivan Cotroneo e scritta con Monica Rametta, è prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, in collaborazione con il Comune di Milano. Tutti gli episodi vedono Cotroneo regista in una serie di dodici episodi da 50'. I protagonisti sono sette adolescenti molto diversi fra loro per estrazione, temperamento, forza e carattere che frequentano il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ognuno di loro è un musicista di talento, costretto a misurarsi con la vita, le famiglie, le regole della disciplina e con un durissimo direttore d'orchestra Luca Marioni (Alessio Boni) che pretende da loro il massimo. Nel cast Anna Valle, Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Claudia Potenza, Angela Baraldi, Barbara Chichiarelli, Fabrizio Ferracane Susi Laude, Dino Abbrescia. Con la partecipazione straodinaria di Giovanna Mezzogiono, Rocco Tanica e Marco Bocci